Необходимо создать дизайн для проект на yii2. Страницы которые нужно облагородить приложены архивом. Пожелания 1. На фоне страницы размытая картинка, пример будет приложен. 2. Приложены примеры какие нравятся интерфейсы. 3. все галочки в виде переключателей! 4. Сам интерфейс на который нужно ...
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
Нужно создать сайта под ключ по тз на yii. Структура сайта, структуру базы данных уже есть. Необходимо реализовать функционал из тз.Сайты «под ключ»1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Нужно создать сайт на фреймворке по тзВеб-программирование1 исполнительЗакрыт7 лет назад
ТЗ по доработке интернет-магазина на базе JOOMLA+JOOMSHOPING Необходимо разработать функционал интернет-магазина, позволяющий назначать Конкретному зарегистрированному пользователю свою цену на любой товар. Пример Пользователю steep с id – 1 скрин_1 отоброжается в карточке товара , в списке групп товаров, ...Закрыт8 лет назад
Нужно русифицировать файл содержащие данные. для этого его нужно дешифровать.Закрыт9 лет назад
Необходим программист для доработки SimplaCMS v1/4 Работа производится по Техническому заданию + необходима верстка шаблона. ТЗ: 1. На главной странице сделать выпадающие меню, вместо статического. 2. Поправить верстку Карты товара 3. Поправить верстку страницы "Каталог" 4. Поправить карусель на главной ...Закрыт11 лет назад
Ищу человека для постоянного сотрудничество для разработки на базе Delphi и технологии COM ObjectСистемное программирование8 заявокЗакрыт11 лет назад