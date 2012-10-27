steep1

Ефимов Николаевич steep1

 
37 летРоссия/Екатеринбург
11 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$60
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
kate_gaidai
27 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
$60
10 баллов
6 лет назад
Дизайн для сайта с табличными данными на yii
Все отлично. Рекомендую всем!
Все супер !
Ответный отзыв
kostix-dev
31 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
$150
10 баллов
7 лет назад
Создание сайта на фрейморке
Приятно иметь дело с такими клиентами! Сотрудничеством доволен, всем рекомендую!
Все сделал отлично, качеством доволен, рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв