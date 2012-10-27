Необходимо создать дизайн для проект на yii2. Страницы которые нужно облагородить приложены архивом. Пожелания 1. На фоне страницы размытая картинка, пример будет приложен. 2. Приложены примеры какие нравятся интерфейсы. 3. все галочки в виде переключателей! 4. Сам интерфейс на который нужно ...