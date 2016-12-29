Создание сайта под ключ по тз на yii

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Закрыт1 заявка147 просмотров

Нужно создать сайта под ключ по тз на yii. Структура сайта, структуру базы данных уже есть.

Необходимо реализовать функционал из тз.

Yii
8 лет назад
steep1
Ефимов 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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