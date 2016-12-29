Создание сайта под ключ по тз на yii

"Необходимо создать два ресурса: 1-й основной ресурс для осуществления первичной коммуникации с пациентом и определения возможности его лечения. Требования описаны во вложении. 2-й усеченный функционал ""Рабочее место доктора"" для консультации с лечащим доктором подготовки пациента к медицинским ...