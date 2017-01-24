Нужен простенький сайт

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Закрыт17 заявок245 просмотров

День добрый.

Нужен сайт с простым функционалом.

ТЗ в приложении.

Указывайте сроки и цены.

8 лет назад
kolek13
41 год
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров