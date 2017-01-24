Нужен сайт на Wordpress под ключ. Дизайн адаптивный, кроссбраузерный и первичная оптимизация seo. Жду ваших заявок Оплата по факту.
Нужен простенький сайт
День добрый.
Нужен сайт с простым функционалом.
ТЗ в приложении.
Указывайте сроки и цены.
Заявки фрилансеров
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