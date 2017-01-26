Сайт на Wordpress

$125
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен17 заявок221 просмотр

Нужен сайт на Wordpress под ключ. Дизайн адаптивный, кроссбраузерный и первичная оптимизация seo.

Жду ваших заявок

Оплата по факту.

WordPress
8 лет назад
strelok2
Алексей 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

dij0990
Денис 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад
$150
10 дней
Рекомендую! Человек ответственный. Быстро, качественно, профессионально. Спасибо за труд.
Замечательный заказчик. Приятный в общении, постоянно на связи, оплата в срок. Буду рад дальнейшему сотрудничеству)))

Заявки фрилансеров

dij0990
Денис 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад