Привет! Разработать сайт на основе первых сайтов органической выдачи (не директ) по запросам "пропуск мкад" "пропуск ттк" в регионе Москва. Процесс разработки такой: С самого начала вы все ...
Сайт под ключ на joomla
Нужно примерную копию сайта с редизайном. тз в приложении
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт8 лет назад
За основу берем сайт http://www.orimex.ru, используя элементы дизайна с сайта http://www.ceccotticollezioni.it .Устанавливаем белый фон на всех страницах по аналогии с ceccotti. Верхнее меню присутствует на всех страницах и привязано к экрану, то есть неподвижно ...Сайты «под ключ»17 заявокЗакрыт8 лет назад
Сделать биржу по продаже криптовалют Bitcoin и других криптовалют. Пример : btc-e.com Внимательно посмотрите сайт, который указал в примере, реально оценивайте свои возможности. Пишите цену приблизительно ( ...Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте! Необходимо создать форум, аналогичный insliv.ru или seoxa.ru Заполнением буду заниматься самостоятельно. Главное требование - возможность вручную предоставлять доступ к материалам конкретным пользователям. Просьба цены и сроки скидывать в личку.Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходима верстка сайта для архитектурной компании. Структура сайта прописана в прикрепленном файле. Дизайн - предоставлю. Так же нужно сделать верстку сайта в мобильной и планшетной версиях.Прошу предоставить портфолио выполненных работ. В приоритете фрилансеры с ...Сайты «под ключ»15 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день! Нужно сделать Одностраничник (Landing Page) на тему полотенцесушители. Адаптивный дизайн до телефона. LP будет по смыслу разделен на 2-ве части. ...Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт8 лет назад
Полноценный сайт агентства недвижимости с CRM, коллтрекинг,обратный звонок, индивидуальный вход для сотрудников, размещение и автоматическая выгрузка объявлений на популярные интернет ресурсы. LP На образце действующего сайтаСайты «под ключ»10 заявокЗакрыт8 лет назад
Краткое описание сервиса – во вложенном файле. Планируемый срок выполнения работ – 2 месяца Нужен ответственный программист с опытом работы по таким проектам, который всегда будет на связи, и составит ТЗ.Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день! Tosi-Bosi - сервиса доставки еды (суши, пицца, нагетсы, роллы, бургеры и т.д.), с возможным расширением в будущем в формат кафе по быстрому приготовлению еды. 1. Придумать лого/надпись/брендбук - веселый красочный, читабельный, ...Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт8 лет назад
Создать сайт аналог TaskRabbit, Thumbtack, Gigwalk, Youdo и приложения для Android/iOS (основное и для исполнителя). Функционал сервиса делится на две части: для заказчиков и исполнителей. Оплата поэтапная: 1. создание и обсуждение ...Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт8 лет назад