Создание веб-сервиса "под ключ"

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Закрыт9 заявок230 просмотров

Краткое описание сервиса – во вложенном файле. Планируемый срок выполнения работ – 2 месяца

Нужен ответственный программист с опытом работы по таким проектам, который всегда будет на связи, и составит ТЗ.

8 лет назад
art_freelance
Артем 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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