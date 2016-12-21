Биржа КриптаВалют

Планируем перевести текущий сайт визитку (t-print.su) из ASP.NET на платформу Bitrix с сохранением ссылок. Основным отличием будет добавление динамического каталога (без корзины), чтобы цены в таблицах изменялись централизованно из панели управления (сейчас сайт и цены ...