Добрый день!

Нужно сделать Одностраничник (Landing Page) на тему полотенцесушители.

Адаптивный дизайн до телефона.

LP будет по смыслу разделен на 2-ве части. (1.Клиент уже выбрал полотенцесушитель и ишет где дешевле, 2. Еще не выбрал)

В 1-ом случае предлагаем оставить заявку ,ссылку/ссылки на сайт где он нашел полотенцесушитель.

В 2-ом случае предлагаем ответить на вопросы анкеты.

Данные анкеты и заявки приходят на почту админу и клиенту

Остальные блоки LP как обычно (отзывы, премущества,доставка и т.д.)

Настройка целей, ремаркетинга и ретаргетинга

Работу делаете у себя на сайте, после принятия работ оплата 50%, после переноса ко мне и тестирование 50%

Ищу творческого и душевного специалиста! Формалисты не подайдут!

Т.е. ТЗ это векотр работы! Далее по месту будут правки!