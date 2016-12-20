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Закрыт11 заявок209 просмотров

Добрый день!

Нужно сделать Одностраничник (Landing Page) на тему полотенцесушители.

Адаптивный дизайн до телефона.

LP будет по смыслу разделен на 2-ве части. (1.Клиент уже выбрал полотенцесушитель и ишет где дешевле, 2. Еще не выбрал)

В 1-ом случае предлагаем оставить заявку ,ссылку/ссылки на сайт где он нашел полотенцесушитель.

В 2-ом случае предлагаем ответить на вопросы анкеты.

Данные анкеты и заявки приходят на почту админу и клиенту

Остальные блоки LP как обычно (отзывы, премущества,доставка и т.д.)

Настройка целей, ремаркетинга и ретаргетинга

Работу делаете у себя на сайте, после принятия работ оплата 50%, после переноса ко мне и тестирование 50%

Ищу творческого и душевного специалиста! Формалисты не подайдут!

Т.е. ТЗ это векотр работы! Далее по месту будут правки!

8 лет назад
MihaV82
Михаил 
42 года
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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