Задачи: 1. Адаптивная верстка 2. Совмещение с cms Joomla от 3.0 версии 3. Внедрение фото-галереи на сайт 4. Настройка формы "Вопрос-ответ" с полями: -имя - адрес проживания - ...
Landing Page
Добрый день!
Нужно сделать Одностраничник (Landing Page) на тему полотенцесушители.
Адаптивный дизайн до телефона.
LP будет по смыслу разделен на 2-ве части. (1.Клиент уже выбрал полотенцесушитель и ишет где дешевле, 2. Еще не выбрал)
В 1-ом случае предлагаем оставить заявку ,ссылку/ссылки на сайт где он нашел полотенцесушитель.
В 2-ом случае предлагаем ответить на вопросы анкеты.
Данные анкеты и заявки приходят на почту админу и клиенту
Остальные блоки LP как обычно (отзывы, премущества,доставка и т.д.)
Настройка целей, ремаркетинга и ретаргетинга
Работу делаете у себя на сайте, после принятия работ оплата 50%, после переноса ко мне и тестирование 50%
Ищу творческого и душевного специалиста! Формалисты не подайдут!
Т.е. ТЗ это векотр работы! Далее по месту будут правки!
Заявки фрилансеров
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