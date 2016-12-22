Создать сайт для мебельной фабрики

За основу берем сайт http://www.orimex.ru, используя элементы дизайна с сайта http://www.ceccotticollezioni.it .Устанавливаем белый фон на всех страницах по аналогии с ceccotti.

Верхнее меню присутствует на всех страницах и привязано к экрану, то есть неподвижно при скроле вниз.

Сайт должен быть адаптивный. Необходима возможность загружать выгружать каталог товаров.

Подробное ТЗ в прикрепленном файле.

Более подробно условия задания обсудим с исполнителем.

Жду Ваших предложений!