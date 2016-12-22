Создать сайт для мебельной фабрики

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Закрыт17 заявок185 просмотров

За основу берем сайт http://www.orimex.ru, используя элементы дизайна с сайта http://www.ceccotticollezioni.it .Устанавливаем белый фон на всех страницах по аналогии с ceccotti.

Верхнее меню присутствует на всех страницах и привязано к экрану, то есть неподвижно при скроле вниз.

Сайт должен быть адаптивный. Необходима возможность загружать выгружать каталог товаров.

Подробное ТЗ в прикрепленном файле.

Более подробно условия задания обсудим с исполнителем.

Жду Ваших предложений!

8 лет назад
Bntr1234
Виктор 
34 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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