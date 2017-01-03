Требуется сделать RIP лендинга

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен3 заявки145 просмотров

Добрый день!

Требуется сделать RIP нашего лендинга www.serprom.ru и залить на наш хостинг.

Срок - 1 день.

Специалистам с высоким рейтингом - предоплата 100%.

Благодарю за проявленный интерес.

8 лет назад
twel
43 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

gtxtymt
Артем 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$10
1 день
Артем - профессионал! Приятно работать. Выполнил все быстро и без замечаний с моей стороны. Рад, что обратился именно к нему. Рекомендую всем!!!
Все отлично, рекомендую заказчика.

Заявки фрилансеров

gtxtymt
Артем 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад

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