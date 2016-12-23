Сайт под ключ, интернет магазин корпусной мебели

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Закрыт18 заявок222 просмотра

Здравствуйте уважаемые. Что хочется получить: сайт корпусной мебели, продающий дизайн ( что то типа лендинга наверное ), интернет магазин который можно прикрутить к я.маркету, соц сети подрубить. Есть сайт на wix >.

Wix
8 лет назад
Twipzi
Артём 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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