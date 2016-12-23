Купонный сайт на WordPress под Admitad

Создать купонный сайт на шаблоне DW WallPress.

В основном использовать идею:

http://www.vermutoff.com/sozdat-kuponnyj-sajt-na-wordpress-pod-admitad.html

Только купоны, дополнительные поля и записи создавать и удалять автоматически,

для этого на входе будет два файла:

первый с купонами, второй с рекламодателями.

Подобрать и добавить ajax-плагин для сортировки купонов по теме, цене, рекламодатели, дате.