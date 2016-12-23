Здравствуйте уважаемые. Что хочется получить: сайт корпусной мебели, продающий дизайн ( что то типа лендинга наверное ), интернет магазин который можно прикрутить к я.маркету, соц сети подрубить. Есть сайт на wix >.
Создать интернет магазин сувениров и подарков на английском и русском
1 Создать адаптивный интернет магазин сувениров и подарков.
2 С админкой пополнения и замены товаров.
3 С онлайн кассой которая работала бы Канаде и по миру.
4 На 2 языка - английский и русский.
5 Связать с Гетреспондером и СРМ.
6 Загрузить 100 наименований товаров по категориям.
Пишите срок выполнения и минимальную стоимость.
Работа будет вестись на моем хостинге с оплатой после выполнения каждого пункта.
Заявки фрилансеров
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