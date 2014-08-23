1 Создать адаптивный интернет магазин сувениров и подарков. 2 С админкой пополнения и замены товаров. 3 С онлайн кассой которая работала бы Канаде и по миру. 4 На 2 языка - английский и русский. 5 Связать с Гетреспондером ...
- Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт7 лет назад
ТЗ на доработку одно экранного лендинга. https://docs.google.com/document/d/1yaec46RQwc5rgRyF2NBnmqGlCRooTS8YTAkhvWJ11Sk/HTML-верстка5 заявокЗакрыт7 лет назад
Создать Таргетированую рекламу FB Instagram тема "Продажа недвижимости в Дубай" 1 создать рекламу строго среди состоятельных 2 продвинуть группы FB и Instagram спарсив подписчиков у конкурентов ( добиться 100 тыс активных новых подписчиков) Требование к исполнителю - иметь опыт в ...Социальные сети (SMM и SMO)3 заявкиЗакрыт7 лет назад
1 Создать рекламу на Гугл Эдвордс тема «Продажа недвижимости в Дубай" - Подобрать большое количество ключевых слов на английском ( семантика не менее 100 тыс слов) - 1 запрос 1 объявление; - Разбить кампании по регионам ( США, страны ...Контекстная реклама4 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $100
Создать сайт под ключ на основе имеющегося шаблона ворд пресс и плагина к нему — на основе ТЗ которое прилагается ниже с подсказками скринами) работу вести на моем хостинге и получать оплату за каждый выполненный ...Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $100
Создать сайт под ключ на основе имеющегося шаблона ворд пресс и плагина к нему - на основе ТЗ которое прилагается ниже с подсказками скринами ) работу вести на моем хостинге и получать оплату за каждый ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $100
Создать сайт под ключ на основе выбранного ворд пресс шаблона и плагина и заполнить его медиа в течении недели соблюдая приложенную инструкцию бюджет 3 тыс руб ) шаблон и плагин уже купленыСайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт9 лет назад