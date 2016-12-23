Доработка одно экранного лендинга

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок149 просмотров

ТЗ на доработку одно экранного лендинга.

https://docs.google.com/document/d/1yaec46RQwc5rgRyF2NBnmqGlCRooTS8YTAkhvWJ11Sk/

8 лет назад
romeo23
Роман 
42 года
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров