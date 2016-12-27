Верстка и программирование сайта на CMS Opencart

Здравтсвуйте! Имеется готовый дизайн ИМ по продаже запасных частей, АКБ, шин, ГСМ и т.п. Необходимо произвести верстку имеющегося дизайна на CMS OPEN CART. Важно: 1170 рх это ширина страницы с отступами по 15 рх слева и справа, ширина сайта без отступов 1140рх. Страницы по 12 колоночной сетке Bootstrap. Для того чтобы сайт был адаптивным, надо сверстать по этой сетке и подключить компоненты Bootstrap. Во вложении первичное ТЗ. Скорее всего это список тех функций сайта, которые необходимы. Некоторые функции мне не понятны, поэтому требуют Вашего раз'яснения. Заранее прошу прощения за мое невежество в области компьютерного мира. От Вас предложения по стоимости и срокам исполнения работы. Студии прошу не беспокоить! Оплата ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ БЕЗОПАСНУЮ СДЕЛКУ!!!