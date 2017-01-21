Сверстать главную страницу сайта. Адаптив

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен37 заявок416 просмотров

Здравствуйте.

Необходимо сверстать главную страницу сайта (см. приложение)

Есть макеты под 1280, 1024, 768, 480 и 320рх

От вас сразу сроки и цена

8 лет назад
TerraZet
Анна 
42 года
15 лет в сервисе
Была
месяц назад

Выбранный исполнитель

spooms
30 лет
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад
$16
1 день
Именно такая работа называется "выполнено на все 100% и даже больше"! Судите сами: - макеты попались плохого качества, но Александр мужественно их верстал. Во многих местах даже исправлял косяки дизайнера, улучшал макеты прямо ходу пьесы; - предложил несколько потрясающих "фишек" на сайт, благодаря которым сайт стал динамичным и очень необычным; - улучшил адаптив, а частями просто заменил (снова привет дизайнеру); - работа без правок!!! Где это видано?! ))) При этом: приветливое общение, всегда на связи (сами понимаете, насколько это ценно). В общем, я довольна. Может быть, и не стоит так расхваливать, а то понабежите все и я к Александру буду в длинной очереди 101-ой :))) Но от души СПАСИБО!
Сперва БЫЛ РАД получить этот проект так как сильно ПОНРАВИЛСЯ ДИЗАЙН и очень хотелось заполучить этот сайт в портфолио)... НО! Куда же без подводных камней... Начав верстать, был огорчен качеством макетов (привет "ДИЗАЙНЕР")... Но сообщив об этом Анне, которая отнеслась ко всему АДЕКВАТНО и с ПОНИМАНИЕМ, осознал что сделал ПРАВИЛЬНЫЙ выбор проекта... После этого дальнейшая верстка шла ЛЕГКО и с огромным ЭНТУЗИАЗМОМ, и не смотря на то, что цена была обговорена в начале и ни разу не менялась, Анна сама УДВОИЛА стоимость, чем весьма, ВЕСЬМА, ВЕСЬМА!!!! меня порадовала!!! Ранее таких заказчиков не встречал, и теперь всегда готов с ней сотрудничать! Проект для портфолио получился СУПЕР!!! Моя ОЦЕНКА заказчику 100 балов из 10:)

Заявки фрилансеров

spooms
30 лет
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад

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