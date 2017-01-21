Сверстать главную страницу сайта. Адаптив

Именно такая работа называется "выполнено на все 100% и даже больше"! Судите сами: - макеты попались плохого качества, но Александр мужественно их верстал. Во многих местах даже исправлял косяки дизайнера, улучшал макеты прямо ходу пьесы; - предложил несколько потрясающих "фишек" на сайт, благодаря которым сайт стал динамичным и очень необычным; - улучшил адаптив, а частями просто заменил (снова привет дизайнеру); - работа без правок!!! Где это видано?! ))) При этом: приветливое общение, всегда на связи (сами понимаете, насколько это ценно). В общем, я довольна. Может быть, и не стоит так расхваливать, а то понабежите все и я к Александру буду в длинной очереди 101-ой :))) Но от души СПАСИБО!