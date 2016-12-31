Верстка лендинга + натяжка на CMS

Собственно имеется шаблон который натянут на версию 1.5.6.4, необходимо натянуть на 2.3.0.2. Просьба отвечать только тем, кто уже выполнял подобную задачу, и работает с opencart, так как разница в движках (версиях) огромная. Дизайн адаптивный от ...