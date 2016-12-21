HTML-верстка

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт11 заявок328 просмотров

Необходимо выполнить верстку, с обилием JS-эффектов 

Макет дизайна в приложении 

Задание: 

- попадая на первый экран мы видим меню основное, меню дополнительное, кнопки голосования, футер.  

В контентной части расположен счетчик обратного отчета (после открытия который можно заменить на 4 новости (есть в псд), ниже находятся 2 формы – логина и регистрации. Вначале открыта форма логина, однако можно динамически переключить на форму регистрации (одна исчезает другая появляется) и обратно. Ниже формы находится стрелочка "вниз", намекая, на то что нужно скроллить вниз. 

- Когда посетитель проскроллит вниз (или если нажмет на кнопку в боковом меню "download files"), он попадет на второй слайд-экран. При этом, главное и дополнительное меню, кнопки голосования и футер остануться на месте (фиксед). Фоновая картинка поменяется с эффектом открывающихся дверей (то есть делится на две части и расходится по сторонам, а под ней уже находится новая картинка-фон). Окно контента (обратный отчет, логин и регистрация) плавно исчезнут и появится окно с файлами 

- Аналогично и при следующем скролле (или нажатии кнопки "server information") – фоновая картинка разьедется, появится новая, контент исчезнет и появится новый. И т.д. до самого низа. если снизу мотать назад, то все будет появлятся в обратном порядке как исчезало. 

Так же будет и вторая страница (из главного меню при переходе – WORLD) – структура и принцип работы полностью такие же (разница тольк ов фоновых картинках и содержании контента), переход между страницами MAIN и WORLD нужно будет сделать тоже динамический (без перезагрузки). 

Верстка должна сужаться до 640 пикс (для мобильных устройств). 

Сроки до 2х дней. Без предоплаты, предоплата только после выполнения какого-то объёма работы. 

Просьба писать людей имеющих опыт работы JS (или фреймворками), оставляйте скайпы 

HTMLJavaScript
8 лет назад
iceman4ik
31 год
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Верстка сайта za-hotel.ru

    Необходимо сделать верстку сайта za-hotel.ru согласно брифу и приложенным графическим приложениям. Какие цели необходимо достигнуть: Улучшено удобство пользования сайта и считывания/восприятия информации с целью более простого для посетителя сайта нахождения необходимой ему информации и ...

    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Простая верстка

    $5

    Нужно сделать верстку, кроссбраузерно, валидно. Простая верстка фиксированная.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Нужно технически довести блог до ума. Верстка

    Вот есть список правок, которые нужно исправить! На нумерацию не обращайте внимание так надо мне. 1. Убрать информер счетчика http://d.pr/i/T4E1 2. Сквозные ссылки закрыть в скрипт http://d.pr/i/1pcA4. Различается размер шрифтов на главной ...

    WordPress
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Front-end разработчик

    Обязательные: HTML, CSS, JS (jQuery / Ajax), bootstrap framework“Хороший глаз”,  трепетное внимание к деталям, пикселям, оттенкамЛадить с чужим кодом.Желательные:sass/less frameworkAngular js, Backbone js, ReactОпыт с GITНавыки технического дизайнераЗнание паттернов проектирования, понимания usability, UX скилы.Мотивация: ...

    AJAXAngularBootstrapCSSGit
    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Адаптивная вёрстка Landing Page

    Требуется качественная верстка точно по макету 1в1. Скриншоты всех страниц - https://yadi.sk/d/T1LwMYRs34AmP9 Калькулятор будут писать программисты. Верхнее меню ведет не на внутряки, а на другой сайт. Чистый, валлидный, оптимизированный код. ...

    HTML-верстка18 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Вёрстка PSD макета

    Здравствуйте, уважаемые пользователи! Требуется адаптивная и кроссбраузерная вёрстка PSD-макета с 6 страницами. Футер и хидер одинаков, изменения в зоне контента очень незначительны. Есть слайдер и таймер обратного отсчёта, скрипт у меня есть ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Правки в адаптивную верстку

    Нужно внести правки в адаптив под мобильные сайта http://friendfunction.ru/ Иконки меню, корзины и поиска делаем белым цветом и переносим в закрепленную шапку, как в прикрепленном макете. Строка поиска должна открываться как на мобильной версии brandshop.ru. При ...

    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Верстка адаптивного сайта, главная, все типы контента + 3-5 страниц

    Добрый день. Необходима верстка сайта. Всего будет 4-6 типов страниц + главная. На данный момент уже готово 3 типа страниц. Все страницы должны быть адаптивные. Макеты под разрешение 320, ...

    JavaScript
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад