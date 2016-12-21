Необходимо сделать верстку сайта za-hotel.ru согласно брифу и приложенным графическим приложениям. Какие цели необходимо достигнуть: Улучшено удобство пользования сайта и считывания/восприятия информации с целью более простого для посетителя сайта нахождения необходимой ему информации и ...
HTML-верстка
Необходимо выполнить верстку, с обилием JS-эффектов
Макет дизайна в приложении
Задание:
- попадая на первый экран мы видим меню основное, меню дополнительное, кнопки голосования, футер.
В контентной части расположен счетчик обратного отчета (после открытия который можно заменить на 4 новости (есть в псд), ниже находятся 2 формы – логина и регистрации. Вначале открыта форма логина, однако можно динамически переключить на форму регистрации (одна исчезает другая появляется) и обратно. Ниже формы находится стрелочка "вниз", намекая, на то что нужно скроллить вниз.
- Когда посетитель проскроллит вниз (или если нажмет на кнопку в боковом меню "download files"), он попадет на второй слайд-экран. При этом, главное и дополнительное меню, кнопки голосования и футер остануться на месте (фиксед). Фоновая картинка поменяется с эффектом открывающихся дверей (то есть делится на две части и расходится по сторонам, а под ней уже находится новая картинка-фон). Окно контента (обратный отчет, логин и регистрация) плавно исчезнут и появится окно с файлами
- Аналогично и при следующем скролле (или нажатии кнопки "server information") – фоновая картинка разьедется, появится новая, контент исчезнет и появится новый. И т.д. до самого низа. если снизу мотать назад, то все будет появлятся в обратном порядке как исчезало.
Так же будет и вторая страница (из главного меню при переходе – WORLD) – структура и принцип работы полностью такие же (разница тольк ов фоновых картинках и содержании контента), переход между страницами MAIN и WORLD нужно будет сделать тоже динамический (без перезагрузки).
Верстка должна сужаться до 640 пикс (для мобильных устройств).
Сроки до 2х дней. Без предоплаты, предоплата только после выполнения какого-то объёма работы.
Просьба писать людей имеющих опыт работы JS (или фреймворками), оставляйте скайпы
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