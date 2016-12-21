Срочно доверстать 3 страницы хтмл5 в существующий проект 

Нужно внести правки в адаптив под мобильные сайта http://friendfunction.ru/ Иконки меню, корзины и поиска делаем белым цветом и переносим в закрепленную шапку, как в прикрепленном макете. Строка поиска должна открываться как на мобильной версии brandshop.ru. При ...