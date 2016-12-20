Нужна адаптивная, валидная, качественная верстка макета

$20
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт22 заявки265 просмотров

Нужна адаптивная, валидная, качественная верстка макета из 6 страниц. 1 страница не влазит в прикрепленные файлы, там просто разворот новости.

Для особо одаренных, бюджет за весь проект.

8 лет назад
Sonitta
37 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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