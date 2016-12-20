Всем доброго времени суток. Есть сайт http://www.dom-v-b.ru/ Есть его редизайн - все старницы - макеты в фотошопе. Нужно установить новый дизайн.
Верстка сайта и привязка верстки к Wordpress
Задача: реализовать верстку и серверную часть (Wordpress)
Исходные материалы: исходники в psd и лого в ai, ТЗ по верстке, ТЗ по серверной части
Требование: четкое соблюдение ТЗ и макетов
ВНИМАНИЕ!
При отклике на проект необходимо указать:
1. Точную стоимость проекта
2. Сроки выполнения
3. Дату когда сможете начать работать по проекту
4. Готовность работать через "Безопасная сделка"
Заявки без всех данных из указанного списка будут игнорироваться.
Исходники будут предоставлены в момент начала сотрудничества.
Заявки фрилансеров
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