Верстка сайта и привязка верстки к Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт14 заявок411 просмотров

Задача: реализовать верстку и серверную часть (Wordpress)

Исходные материалы: исходники в psd и лого в ai, ТЗ по верстке, ТЗ по серверной части

Требование: четкое соблюдение ТЗ и макетов

ВНИМАНИЕ!

При отклике на проект необходимо указать:

1. Точную стоимость проекта

2. Сроки выполнения

3. Дату когда сможете начать работать по проекту

4. Готовность работать через "Безопасная сделка"

Заявки без всех данных из указанного списка будут игнорироваться.

Исходники будут предоставлены в момент начала сотрудничества.

WordPress
8 лет назад
itgeekz
Карос 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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