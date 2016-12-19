Рерайт 5 страниц

Есть 5 страниц. На русском языке. Нужно их сохранить чтоб они работали локально, удалить все счетчик yandex, google analitics ... выставить

ссылки если есть bootstrap или jquery не локально, а удаленно чтоб

тянулись с CDN официальных. Заменить тексты с русского на англ, прилагаю

переводы. Сохранив при этом, если есть на странице адаптивность.

Оптимизировать без потери качества изображения.

Пример одной из страницы goo.gl/p18aul

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