Здравствуйте! Есть сверстанная и утверждена главная страница. Дизайнер нарисовал внутренние https://yadi.sk/d/EPX7r-I7345wbE, теперь их нужно сверстать. Верстка адаптивная, из скриптов карусель, всплывающее окно, табы. Показ работы каждый день, пропадать на 2-3 дня не нужно. ...
Рерайт 5 страниц
Есть 5 страниц. На русском языке. Нужно их сохранить чтоб они работали локально, удалить все счетчик yandex, google analitics ... выставить
ссылки если есть bootstrap или jquery не локально, а удаленно чтоб
тянулись с CDN официальных. Заменить тексты с русского на англ, прилагаю
переводы. Сохранив при этом, если есть на странице адаптивность.
Оптимизировать без потери качества изображения.
Пример одной из страницы goo.gl/p18aul
Оплата после проверки на вашем домене!
Предоплаты не будет.
Студиям просьба не обращаться. Спасибо!
Пишите сразу цену пожалуйста.
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