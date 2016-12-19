Рерайт 5 страниц

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок160 просмотров

Есть 5 страниц. На русском языке. Нужно их сохранить чтоб они работали локально, удалить все счетчик yandex, google analitics ... выставить

ссылки если есть bootstrap или jquery не локально, а удаленно чтоб

тянулись с CDN официальных. Заменить тексты с русского на англ, прилагаю

переводы. Сохранив при этом, если есть на странице адаптивность.

Оптимизировать без потери качества изображения.

Пример одной из страницы goo.gl/p18aul

Оплата после проверки на вашем домене!

Предоплаты не будет.

Студиям просьба не обращаться. Спасибо!

Пишите сразу цену пожалуйста.

BootstrapjQuery
8 лет назад
domler
47 лет
17 лет в сервисе
Был
17 дней назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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