Переверстать готовый лендинг

Имеeтся рабочий лендинг на блоков 8-10 . Нужно сделать небольшой рестайлинг. убрать несколько текущих блоков , штуки 3-4 и то же кол-во новых добавить. Формы на ASP. net Нужно переделать на PHP. Это требует человек который ...