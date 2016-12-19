Срочная html верстка

  1. Биржа фриланса
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Закрыт5 заявок143 просмотра

Срочно требуется верстальщик, для исправления и доделывания анимированной страницы

подробности - в личке. Подписался под задачей - значит готов прям сразу начинать работу

HTML
8 лет назад
LevluhSvetlana
Светлана 
34 года
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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