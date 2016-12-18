Адаптив 2х страниц + адаптив выпадашки + поправить свг иконки

Привет.

Нужно сделать адаптив двух страниц: блога (список статей) + страница с таблицей

Переделать все свг: сделать так, чтобы можно было по ховеру менять цвет через стили, и чтобы они были адаптивными. Один товарищ мне уже переделал так, что они теперь как пнг: хочешь поменять цвет по ховеру, подгружай свг другого цвета. Мне нужно сделать по-человечески =).

Описание с картинками: https://www.dropbox.com/s/l2ukr8yykedxoxw/fixes.docx?dl=0