Необходимо сверстать макеты psd и натянуть на MODX Evolution сайт greenpalma.ru. Примеры макета дизайна вышлю на почту при выборе исполнителя. Главное адаптивность (макеты есть), кроссбраузерность, аккуратный код.
Адаптив 2х страниц + адаптив выпадашки + поправить свг иконки
Привет.
Нужно сделать адаптив двух страниц: блога (список статей) + страница с таблицей
Переделать все свг: сделать так, чтобы можно было по ховеру менять цвет через стили, и чтобы они были адаптивными. Один товарищ мне уже переделал так, что они теперь как пнг: хочешь поменять цвет по ховеру, подгружай свг другого цвета. Мне нужно сделать по-человечески =).
Описание с картинками: https://www.dropbox.com/s/l2ukr8yykedxoxw/fixes.docx?dl=0
Заявки фрилансеров
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