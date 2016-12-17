Верстка и интеграция на WP

Добрый день, коллеги!

Нужно сделать адаптивный блог-портфолио для дизайнера.

Всего 11 похожих страниц - home, рубрика, статья, контакты, обо мне, 404, портфолио, внутренняя портфолио, услуги, отзывы, карта сайта.

Макеты в разрешениях 1000 и 320. Должно хорошо смотреться на пк, планшетах и смартах.

Бюджет - 5000. Если для вас этого мало, прошу не откликаться на проект.

Сроки - 10 дней.

Условия работы:

Предоплаты нет (оплата по факту на ЯД)

Ставлю исполнителем

Наличие отзывов

От года на сайте

Ссылки на ваши работы, желательно соответсвующие данному проекту - 3шт.

Пожалуйста, прежде чем ответить, почитайте внимательно, что написано здесь, в ТЗ и просмотрите примеры макетов в аттаче.

Начните ваш отклик со слова "дизайн" - проверка на внимательность )