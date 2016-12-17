Есть сайт полностью на html (скопирован с другого сайта) Нужно во всех файлах убрать упоминания старого сайта (в том числе и на картинках), заменить на текущие.
Верстка и интеграция на WP
Добрый день, коллеги!
Нужно сделать адаптивный блог-портфолио для дизайнера.
Всего 11 похожих страниц - home, рубрика, статья, контакты, обо мне, 404, портфолио, внутренняя портфолио, услуги, отзывы, карта сайта.
Макеты в разрешениях 1000 и 320. Должно хорошо смотреться на пк, планшетах и смартах.
Бюджет - 5000. Если для вас этого мало, прошу не откликаться на проект.
Сроки - 10 дней.
Условия работы:
Предоплаты нет (оплата по факту на ЯД)
Ставлю исполнителем
Наличие отзывов
От года на сайте
Ссылки на ваши работы, желательно соответсвующие данному проекту - 3шт.
Пожалуйста, прежде чем ответить, почитайте внимательно, что написано здесь, в ТЗ и просмотрите примеры макетов в аттаче.
Начните ваш отклик со слова "дизайн" - проверка на внимательность )
Заявки фрилансеров
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