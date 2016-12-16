Консультация в сборке проекта по БЭМ - методологии

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки128 просмотров

Нужна консультация по основным моментам БЭМ методологии на живом примере

8 лет назад
web-nets
Игорь 
33 года
11 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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