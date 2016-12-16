Нужен html, css верстальщик, который в режим онлайн (через teamviewer + skyp или viber) выполнит тз. Дизайн адаптивный от тм, для опенкарт. Работы не более 30 минут... 1. При скроллинге часть ...
Верстка сайта интернет-магазина
Завершить финальный блок работ по верстке сайта интернет-магазина
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