Доработать адаптивный дизайн

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок262 просмотра

Нужен html, css верстальщик, который в режим онлайн (через teamviewer + skyp или viber) выполнит тз.

Дизайн адаптивный от тм, для опенкарт.

Работы не более 30 минут...

1. При скроллинге часть верхней навигации продолжает преследовать пользователя,

Задача: сделать так, чтобы вся шапка преследовала клиента.

2. На главной странице установлен слайд шоу, задача, растянуть слайд шоу по ширине.

3. Изменения не должны сбить адаптацию.

CSSHTMLOpencart
8 лет назад
zacker2
Андрей 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

krolSS
Игорь 
33 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$8
1 день
Такая честь, пишу первый отзыв действительно хорошему человеку, и настоящему специалисту! Все сделано в лучше виде, быстро и качественно, спасибо огромное !
Замечательный заказчик и человек! Задачи чёткие, оплата в срок, рекомендую!

Заявки фрилансеров

krolSS
Игорь 
33 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад

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