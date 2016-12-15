Верстка сайта на drupal

Требования к друпалёру- быстро сделать лэндинг по макету (макет в скетч, хотя обсуждаемо его предоставление в других форматах) В ТОЧНОСТИ как нарисовано. Т.е. человек должен понимать, что такое вёрстка JS и что такое картинка и делать не "по мотивам” а реально то, что ему нарисовали.- верстка должна быть адаптивной (т.е. для обычных и мобильных устройств) и кросс-броузерной- быть доступным через redmine и скайп

Сразу предупреждаю. Оплата ТОЛЬКО после того как работа будет принята по качеству.

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