Верстка главной страницы

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт13 заявок264 просмотра

Добрый день.

Требуется верстка главной страницы сайта. Впоследствии верстка внутренних страниц (порядка 20 шт.)

Общие требования: верстка по Bootstrap либо мы ожидаем увидеть некую структуру из less файлов разбитых на логические блоки из которых с помощью grunt или gulp собирается css и при необходимости минифицируется.

Ссылка на макеты и краткое ТЗ https://yadi.sk/d/WvqqmAZ-z9iHC

BootstrapCSSGulp
8 лет назад
Zody
37 лет
15 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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