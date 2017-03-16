Верстка макета

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен11 заявок277 просмотров

Нужно сверстать сайт. Портфолио по верстке обязательно скидывайте в заявке. 

Комментарии к верстке

https://docs.google.com/document/d/11Nu9AmlcrjR7RJqzQEKPCsqn-qjsvk5D_2rKkpmJueQ/edit?usp=sharing

Сам макет:

https://drive.google.com/drive/folders/0B0xm5NuMfhWCU3FFVFZyTGlsZkE?usp=sharing

Спасибо за внимание. 

8 лет назад
atvgroup
Тен 
39 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

sandro_webmoney7
31 год
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад
$80
5 дней
Все отлично. Рекомендую!
Отличный заказчик, приятно было иметь дело. Постановка задачи! Всегда на связи! Оплата в срок! Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

sandro_webmoney7
31 год
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад

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