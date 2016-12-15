Нужен специалист по Opencart 2, который сможет поправить и внести правки в дизайн в превью карточки на сайте. Срочно нужен ответственный человек, способный выполнить задание к вечеру.
Cрочно сверстать 2 макета сегодня
срочно сверсать сегодня 2 макета, третий в архиве просто показывает плавающий хэдер и меню выпадающее.
не адаптив, чисто, кроссбраузерно.
примеры сразу прикрепляйте, буду смотреть как верстаете.
оплата по завершению.
исходники выбранному исполнителю.
демо
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