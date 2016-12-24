Замена дизайна(шаблон)для скрипта

$150
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен2 заявки203 просмотра

Дизайн имеется. Нужно толково со знанием PHP поставить. (дизайн переплетается с php и задача не легкая)

Имеется шаблон дизайна(html+css), нужно установить на движок вместо старого дизайна, обьем работы:

работа с одной страницей, но сама страница разбита на блоки .tpl

Cайт и полное тз высылаю при переписке.

 

CSSHTMLPHP
8 лет назад
victor76
Илья 
48 лет
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

KAlex1979
45 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва
8 лет назад
$150
4 дня
Работа выполнена качественно и в сроки
Все отлично, рекомендую.

Заявки фрилансеров

KAlex1979
45 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва
8 лет назад

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