Верстка лэндинга с анкетой (всего 1 экран)

$20
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен17 заявок286 просмотров

Нужно сверстать простой лэндинг-анкету. В лэндинге только один экран и анкета на 10 вопросов, переход между вопросами совершается берез перезагрузки страницы, за каждый вопрос человек получает определённое количество баллов. В конце - форма с отправкой данных (php скрипт не нужен, только форма) Работа несложная, но нужен базовый опыт в программировании скриптов.

PHP
8 лет назад
mazay-alexey
42 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

tanya210392
Татьяна 
33 года
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад
8 лет назад
$20
1 день
Спасибо Татьяне. Учла все пожелания.
Однозначно рекомендую Алексея! Честный заказчик, приятное, вежливое общение, оплата поступила в срок. Надеюсь, что будем сотрудничать и дальше.

Заявки фрилансеров

tanya210392
Татьяна 
33 года
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад
8 лет назад

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