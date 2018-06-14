Верстка лэндинга с анкетой (всего 1 экран)

Нужно сверстать простой лэндинг-анкету. В лэндинге только один экран и анкета на 10 вопросов, переход между вопросами совершается берез перезагрузки страницы, за каждый вопрос человек получает определённое количество баллов. В конце - форма с отправкой данных (php скрипт не нужен, только форма) Работа несложная, но нужен базовый опыт в программировании скриптов.