Вёрстка 3 макетов адаптив [BEM]

Коллеги приветствую.

Простая задача - вёрстка с адаптивом по бэму.

Страницы:

Главная - https://dl.dropboxusercontent.com/u/15400167/choise39.ru/mian.jpg

Контентная - https://dl.dropboxusercontent.com/u/15400167/choise39.ru/content.jpg

Страница карточки лагеря - https://dl.dropboxusercontent.com/u/15400167/choise39.ru/product.jpg

По анимациям:

http://prntscr.com/djc0cs всплывающее окно с формой

http://prntscr.com/djc0qy меню плавает при скроле

http://prntscr.com/djc10u стрелки поочерёдно сменяются (http://codepen.io/erlenmasson/pen/zxbWrv примерно как тут, только плавно)

http://prntscr.com/djc366 при наведении на эти пункты становятся цветными - http://prntscr.com/djc3c6

http://prntscr.com/djc3xr вспывающее окно с видео

http://prntscr.com/djc432 слайдер с описанием

http://prntscr.com/djc4dp карусель с отзывами, центральный больше чем боковые

http://prntscr.com/djc4jq всплывающее окно с формой

http://prntscr.com/defgre карта при скроле статична как тут http://baukeramik.mts3.ru/

Ищу надёжного исполнителя за вменяемую цену. Такие проекты появляются с постоянной переодичностью, поэтому хотелось бы в том числе найти надёжного партнёра для долгосрочного сотрудничества.

По этому проекту в отрисовке ещё 6 страниц, будут на днях - тоже вторым этапам выбранному исполнителю достанутся.

По цене просьба отписаться отдельно главная, карточка, контентная и срок выполнения.

Если вы же сможете натянуть на вп - напишите об этом.

Для удобства ориентирования большая просьба написать сразу пару ссылок на примеры вёрстки по бэму с адаптивом.

Спасибо за внимание!