Вёрстка 3 макетов адаптив [BEM]

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок173 просмотра

Коллеги приветствую.

Простая задача - вёрстка с адаптивом по бэму.

Страницы:

Главная - https://dl.dropboxusercontent.com/u/15400167/choise39.ru/mian.jpg

Контентная - https://dl.dropboxusercontent.com/u/15400167/choise39.ru/content.jpg

Страница карточки лагеря - https://dl.dropboxusercontent.com/u/15400167/choise39.ru/product.jpg

По анимациям:

Ищу надёжного исполнителя за вменяемую цену. Такие проекты появляются с постоянной переодичностью, поэтому хотелось бы в том числе найти надёжного партнёра для долгосрочного сотрудничества.

По этому проекту в отрисовке ещё 6 страниц, будут на днях - тоже вторым этапам выбранному исполнителю достанутся.

По цене просьба отписаться отдельно главная, карточка, контентная и срок выполнения.

Если вы же сможете натянуть на вп - напишите об этом.

Для удобства ориентирования большая просьба написать сразу пару ссылок на примеры вёрстки по бэму с адаптивом. 

Спасибо за внимание! 

8 лет назад
mediamax
Максим 
41 год
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

evgeniy-veter
45 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$45
4 дня
Работа выполнена, со скрипом и большим количеством правок, но выполнена. Если есть время проверять и писать десятки правок - можно обращаться.
Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

evgeniy-veter
45 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад

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