Можно ли сделать подобие интернет магазина (Корзина в виде формы обратной связи) На чистом HTML, ну в смысле не на движке. А просто с помощью скриптов.
Сверстать несколько экранов + калькулятор, формы захвата и анимация.
Есть свёрстанный лендинг, привести нужно к виду как в макете (PSD) + сделать калькулятор и формы захвата. Добавить анимацию.
Весь материал выдам в Skype
Нужен человек который хорошо разбирается в чужом коде.
Заявки фрилансеров
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