HTML-верстка сайта (адаптивная респонисв+резиновая)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт11 заявок247 просмотров

Вот этот сайт сверстать: https://yadi.sk/d/c5HR-DRe33T8L5 

Нужна адаптивная респонсив верстка (т.е. при сжатии сайт блоками друг под друга складывается) и сайт при этом должен быть резиновый. Т.е. растягиваться до краев монитора любого размера (как этот http://vol.propeller.su/ или этот http://www.rek23.ru/)

До 16 декабря надо сделать.

HTML
8 лет назад
andrey2610
Андрей 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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