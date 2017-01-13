Необходимо сделать адаптивную верстку существующего веб-сайта. Сайт на WordPress. Внутри некоторых страниц есть уникальне классы стилей CSS, а также таблицы, поэтому, скорее всего, к этим элементам потребуется индивидуальный подход. Все вопросы и подробности в личку.
Сверстать 3 адаптивные страницы и прикрутить CMS к одной странице
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