Добрый день! Ищу исполнительного, ответственного, а главное креативного программиста-верстальщика. Необходимо сверстать сайт-портфолио для наших работ Word Press или на какой-либо другой простой платформе. Мы очень креативная продакшн студия, снимаем красивые видеоролики. Поэтому ...
Поправить верстку сайта. Битрикс
Здравствуйте!
Необходимо исправить косяк в верстке:
На странице сверху вниз идут блоки. В верхних блоках все стоит на месте, а чем ниже на странице блоки, тем больше уезжает содержимое вверх (см скрины).
От вас сразу цену, сроки.
Сайт сейчас закрыт, открою по запросу
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