Поправить верстку сайта. Битрикс

Здравствуйте!

Необходимо исправить косяк в верстке:

На странице сверху вниз идут блоки. В верхних блоках все стоит на месте, а чем ниже на странице блоки, тем больше уезжает содержимое вверх (см скрины).

От вас сразу цену, сроки.

Сайт сейчас закрыт, открою по запросу