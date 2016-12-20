Нужна верстка макета с использованием bootstrap

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен15 заявок245 просмотров

Нужен верстальщик для верстки главной страницы. Предоставлю макет для верстки в расширении ai, eps (иллюстратор).

Оригинал макета отправлю после выбора исполнителя. Сейчас приложил схему расположения блоков.

Сложной анимации не будет. Из анимаций на CSS и JS ожидаю увидеть приятно раскрывающийся список горизонтального и вертикального меню, плавная смена блока новостей из 3-х штук, горизонтальный слайдер из баннеров (по 3-и штуки 300х250 px).

Нужно чтобы корректно выглядел на мобильных устройствах (строгих требований нет, будет потом делаться специальная версия для мобильных устройств, поэтому главное требование чтоб блоки друг на друга не наезжали.).

BootstrapCSSJavaScript
8 лет назад
colainru
Михаил 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

aleks-antropov
Александр 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад
$35
1 день
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Отличный заказчик.

Заявки фрилансеров

aleks-antropov
Александр 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад

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