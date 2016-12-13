Адаптивная верстка

$90
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки106 просмотров

Нужно сверстать и натянуть на drupal

Адаптивность;

Валидность;

Кроссбраузерность.

Drupal
8 лет назад
mlukonin51
Максим 
43 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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