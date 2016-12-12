Замена дизайна сайта на новый (psd файлы есть)

Есть сайт crpp.ru, на котором необходимо заменить дизайн на новый.

Дизайн отрисован, но не сверстан:

yadi.sk/d/62GqDsAJzu8Xj

Главная+6 внутренних страниц. Шесть, потому что всего 6 разновидностей внутренних, все остальные это просто страницы с текстом.

Дизайн рисовали специально по структуре так же как выглядит сейчас сайт (т.е. если боковое меню было слева, то оно и осталось слева и такого же размера примерно).

+ контент должен остаться весь на сайте, обновиться должен только дизайн (но контента не особо много).

Доступ по FTP. CMS – Битрикс.

Проблема: сделать за 2 дня (13 и 14 декабря), т.к. есть свои "особенности" общения с заказчиком, и нам кровь из носа нужно уложиться в этот срок. Т.е. день на верстку и день на замену. Исполнителя выберу сегодня.

Пишите, кто готов на эти 2 дня с головой окунуться в этот проект, спать по 4 часа и за сколько вы это сделаете по деньгам:)

Не пишите те, кто не уверен в своих силах на счет 2х дней.