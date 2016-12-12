Необходимо сделать верстку на бустрапе и натянуть эту верстку на вукомерс. Более подробное техническое задание в лс. Прикрепляю макеты, примерный функционал по ним понятен. Оплата по факту. ...
Замена дизайна сайта на новый (psd файлы есть)
Есть сайт crpp.ru, на котором необходимо заменить дизайн на новый.
Дизайн отрисован, но не сверстан:
Главная+6 внутренних страниц. Шесть, потому что всего 6 разновидностей внутренних, все остальные это просто страницы с текстом.
Дизайн рисовали специально по структуре так же как выглядит сейчас сайт (т.е. если боковое меню было слева, то оно и осталось слева и такого же размера примерно).
+ контент должен остаться весь на сайте, обновиться должен только дизайн (но контента не особо много).
Доступ по FTP. CMS – Битрикс.
Проблема: сделать за 2 дня (13 и 14 декабря), т.к. есть свои "особенности" общения с заказчиком, и нам кровь из носа нужно уложиться в этот срок. Т.е. день на верстку и день на замену. Исполнителя выберу сегодня.
Пишите, кто готов на эти 2 дня с головой окунуться в этот проект, спать по 4 часа и за сколько вы это сделаете по деньгам:)
Не пишите те, кто не уверен в своих силах на счет 2х дней.
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