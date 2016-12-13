Требуется сверстать страницы: https://drive.google.com/drive/folders/0B9ezjUJl7AroMF9CMXZ6bEhXTTA?usp=sharing на фреймоворке Bootstrap максимально кроссбраузерно и адаптивно. Для некоторых страниц имеется макет с минимальной шириной страницы. Для верстки необходимо использовать SCSS. Если вам не знакомы слова Bootstrap или SCSS то ...
HTML верстка сайта для Jomla
Нужно сделать адаптивную верстку сайта под Jomla, всё отрисованно в PSD.
Количество страниц 7
1 Главная страница
2 Внутренняя
3 Каталог в виде блоков
4 подробная информация о объекте в каталоге
5 кабинет пользователя
7 новости
Необъодимо адаптировать его для мобильных устройств.
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