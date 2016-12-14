Требуется сверстать страницы: https://drive.google.com/drive/folders/0B9ezjUJl7AroMF9CMXZ6bEhXTTA?usp=sharing на фреймоворке Bootstrap максимально кроссбраузерно и адаптивно. Для некоторых страниц имеется макет с минимальной шириной страницы. Для верстки необходимо использовать SCSS. Если вам не знакомы слова Bootstrap или SCSS то ...
Срочная верстка лендинга
Необходимо до 14.12.16 выполнить верстку лендинга.
Работа срочная.
Верстка не очень сложная. Макеты и техническое задание вышлю исполнителю.
Скидывайте примеры работ адаптивной верстки.
Требования к верстке:
1. Адаптивная и кроссбраузерная верстка
2) Чистый валидный код
Выбранный исполнитель
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