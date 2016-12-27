Адаптивная верстка макета

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен18 заявок234 просмотра

Здравствуйте, необходимо сделать адаптивную верстку макета - 5 страниц. От вас - цена, сроки, примеры работ. Спасибо!

8 лет назад
cinemae
Денис 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Hungry_Hunter
Артем 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
195 отзывов(-1)
8 лет назад
$230
5 дней
Все сделано качественно, в срок и без претензий. Рекомендую Артема для сотрудничества)
Денис отличный заказчик, четкая постановка задачи, своевременная оплата. Спасибо за сотрудничество :) Буду рад новым проектам.

Заявки фрилансеров

Hungry_Hunter
Артем 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
195 отзывов(-1)
8 лет назад

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