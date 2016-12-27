Требуется сверстать страницы: https://drive.google.com/drive/folders/0B9ezjUJl7AroMF9CMXZ6bEhXTTA?usp=sharing на фреймоворке Bootstrap максимально кроссбраузерно и адаптивно. Для некоторых страниц имеется макет с минимальной шириной страницы. Для верстки необходимо использовать SCSS. Если вам не знакомы слова Bootstrap или SCSS то ...
Адаптивная верстка макета
Здравствуйте, необходимо сделать адаптивную верстку макета - 5 страниц. От вас - цена, сроки, примеры работ. Спасибо!
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад
Необходимо сделать верстку на бустрапе и натянуть эту верстку на вукомерс. Более подробное техническое задание в лс. Прикрепляю макеты, примерный функционал по ним понятен. Оплата по факту. ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт8 лет назад
- $20
Необходимо до 14.12.16 выполнить верстку лендинга. Работа срочная. Верстка не очень сложная. Макеты и техническое задание вышлю исполнителю. Скидывайте примеры работ адаптивной верстки. Требования к верстке: 1. Адаптивная ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад
Требование к верстке: 1) Кроссбраузерная верстка 2) Адаптивная под мобильные устройства Срок 1 день Макеты предоставлю исполнителюHTML-верстка8 заявокЗакрыт8 лет назад
- $65
Нужно сделать адаптивную верстку сайта под Jomla, всё отрисованно в PSD. Количество страниц 7 1 Главная страница 2 Внутренняя 3 Каталог в виде блоков 4 подробная информация о объекте в ...HTML-верстка9 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется быстрый и качественный HTML-верстальщик. Работа постоянная. Рассматриваются только кандидаты ответившие на следующие вопросы: 1. примеры Вашей адаптивной верстки? 2. Есть ли опыт ...HTML-верстка27 заявокЗакрыт8 лет назад
- $90
Нужно сверстать и натянуть на drupal Адаптивность; Валидность; Кроссбраузерность.HTML-верстка2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Есть сайт crpp.ru, на котором необходимо заменить дизайн на новый. Дизайн отрисован, но не сверстан: yadi.sk/d/62GqDsAJzu8Xj Главная+6 внутренних страниц. Шесть, потому что всего 6 разновидностей внутренних, все остальные ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Небольшие правки верстки. Для верстальщика, свободного в ближайшие несколько часов. Перечень правок - кандидатам. Только с отзывами.HTML-верстка9 заявокЗакрыт8 лет назад
Есть частично сверстанный макет лендинга. Требуется доверстать версию для настольных компьютеров (не хватает анимированных javascript элементов) и сделать версии для планшета и телефона (это еще не начинали верстать). Возможно, уже готовую верстку нужно улучшить или ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен8 лет назад