Требуется сверстать страницы: https://drive.google.com/drive/folders/0B9ezjUJl7AroMF9CMXZ6bEhXTTA?usp=sharing на фреймоворке Bootstrap максимально кроссбраузерно и адаптивно. Для некоторых страниц имеется макет с минимальной шириной страницы. Для верстки необходимо использовать SCSS. Если вам не знакомы слова Bootstrap или SCSS то ...
Cделать верстку
Cделать верстку. Оставляйте заявки, кто готов приступить сейчас.
Скину макеты. Всего 6 страниц. Главная нужна к утру.
Заявки фрилансеров
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