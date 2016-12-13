Создание сайта по готовому дизайн-проекту на Word Press

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт9 заявок186 просмотров

Добрый день!

Ищу исполнительного, ответственного, а главное креативного программиста-верстальщика. 

Необходимо сверстать сайт-портфолио для наших работ Word Press или на какой-либо другой простой платформе. 

Мы очень креативная продакшн студия, снимаем красивые видеоролики. Поэтому вам нужно будет постараться поместить наши работы на сайт, чтобы они выглядели еще лучше! Материалы, тексты - все необходимое наполнение сайта мы предоставим. Структуру сайта и ТЗ вручим:) 

От вас нужна высокая ответственность перед работой.

Также очень хотелось бы перед началом работы посмотреть ваше портфолио и поговорить по скайпу или телефону, как вам будет удобнее.

Ищем человека из Москвы, чтобы можно было лично встретиться и осбудить детали проекта. 

Да, задача срочная, определиться с исполнителем, нужно сегодня-завтра.

WordPress
8 лет назад
MariaIIvanovaa
Мария 
36 лет
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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