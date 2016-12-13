Верстка адаптивная

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт7 заявок168 просмотров

Сверстать адаптивную шахматку дома. Адаптивная кросбраузерная верстка. При уменьшении до мобильной версии разбивать здание по блокам. При клике на квартиру цвет меняется. цвет белый, если квартира заселена зеленый,  при наведении курсором оранжевая. При клике остается оранжевая, всплывает окно "Написать" гиперссылка на страницу. Пишите пж цену

8 лет назад
velcom
Максим 
51 год
13 лет в сервисе
Был
10 дней назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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